- Погода в Новогоднюю ночь20:55
- Возврат лекарств в аптеки: появилось важное уточнение20:40
- От каких украинских товаров отказались в России20:26
- У Путина разразились угрозами из-за ракет США в Европе20:10
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев19:55
- Украинские нардепы собрались идти на «разборки» к Гройсману19:40
- Оккупанты в Ялте не подготовили город к празднованию Нового года19:24
- Украинцы смогут посещать страны Балтии по ID-карте19:10
- За год Украина выдала России десять человек18:56
- Украинского языка в телеэфире более 90% - Нацсовет18:41
Возврат лекарств в аптеки: появилось важное уточнение
Разрешение на возврат в аптеки лекарственных средств и медицинских изделий будет касаться только товара ненадлежащего качества.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как известно, с 1 января вступает в силу закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". В частности, закон вносит изменения в требования потребителя относительно лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
В Минздраве объяснили, что для этого необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства средства или заменить препарат на аналогичный.
Источник : https://apostrophe.ua
Теги: Донбасс, аптека, возврат, лекарства
- В «ЛНР» назревает очередной «государственный переворот»
- В Донбассе в аптеку ходят с пистолетом
- "Лиду" изгнали из аптек. Средства для похудения несут угрозу здоровью
- Как обманывают украинцев в аптеках: от чего нужно держаться подальше
- В Украине хотят сократить количество аптек и продавать лекарства только по рецептам
- Бескровный переворот: Путину предрекли катастрофическую ситуацию
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев19:55
- Фашик Донецкий: Топ 5 новостей 2018 года на оккупированных17:55
- В Минобороны заявили о соблюдении режима перемирия17:10
- В Донецке загадочно исчез боевик "ДНР" Лотов, рассказавший о преступлениях Захарченко и казаков 15:40
- Блогер: жители «Новороссии» не знают уже куда девать деньги, не то, что в «бандеровской» Украине15:00
- Оккупационные «власти ДНР» оставили детей без новогодних подарков13:36
- На Луганщине переселенцы с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сталкиваются с дополнительными проблемами13:20
- В Горловке при загадочных обстоятельства погиб Колыма - высокопоставленный силовик РФ, комбат и друг Бородая 13:05
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» мало машин11:20
- "Донецк под Новый год напоминает Припять, здесь совсем другие радости и ценности под названием Россия", - блогер 09:25
- Погода в Новогоднюю ночь20:55
- Возврат лекарств в аптеки: появилось важное уточнение20:40
- От каких украинских товаров отказались в России20:26
- У Путина разразились угрозами из-за ракет США в Европе20:10
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев19:55
- Украинские нардепы собрались идти на «разборки» к Гройсману19:40
- Оккупанты в Ялте не подготовили город к празднованию Нового года19:24
- Украинцы смогут посещать страны Балтии по ID-карте19:10
- За год Украина выдала России десять человек18:56
- Украинского языка в телеэфире более 90% - Нацсовет18:41
- «Выпейте шампанское и ложитесь спать»: доктор рассказал об опасности в новогоднюю ночь16:10
- Сколько можно хранить еду, оставшуюся после Нового года10:50
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- Когда вашей печени нужна помощь: названы пять признаков09:10
- Гепатит С – это реально. Вот что надо проверить в маникюрном салоне08:10
- Почему дышать над картофельными парами опасно для здоровья07:15
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты22:30
- Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников22:00
- Смех укрепляет здоровье человека21:30
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- Последние вздохи народной республики