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Возврат лекарств в аптеки: появилось важное уточнение

30.12.2018 20:40
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Возврат лекарств в аптеки: появилось важное уточнение

Разрешение на возврат в аптеки лекарственных средств и медицинских изделий будет касаться только товара ненадлежащего качества.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как известно, с 1 января вступает в силу закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". В частности, закон вносит изменения в требования потребителя относительно лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

В Минздраве объяснили, что для этого необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства средства или заменить препарат на аналогичный.

Источник : https://apostrophe.ua 



Теги: Донбасс, аптека, возврат, лекарства
 
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