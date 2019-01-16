Мощный пожар в центре Киева: огонь охватил правительственный квартал - видео

16.01.2019 19:30

В центре Киева возникло возгорание на верхнем этаже здания, спасатели работают над ликвидацией огня. В среду, 16 января, в районе правительственного квартала Киева, по ул. Крещатик 1/2, возникло возгорание.

Группа пожарных все еще пытается избавиться от огня. Об этом сообщает "Обозреватель", передает "Диалог.UA".

По информации СМИ, пожар начался на верхнем нежилом этаже. Сам пожар случился около 15.30, а спустя десять минут на месте ЧП работали спасатели. Государственное ведомство уведомляет о возгорании крыши. Пожарные развернули шланги и приготовили технику, чтобы приступить к ликвидации пожара. Во время тушения у них порвался шланг, так что лишь спустя минут 20 им удалось приступить к ликвидации огня.

На месте ЧП работает около 16 единиц пожарно-спасательной техники, и ориентировочно 70 человек личного состава. Напомним, в министерстве внутренних дел заявили, что группа пожарных потушила пламя в здании на территории Киево-Печерской лавры, а в результате ЧП никто не пострадал.

Известно, что в двухэтажном здании на территории Киево-Печерской Лавры случилось возгорание.





Пользователи Сети быстро отреагировали на происшествие и стали уведомлять о ходе события посредством сообщений, чем значительно облегчили работу СМИ. Как сообщал "Диалог.UA", на Луганщине подросток-герой спас дедушку-инвалида из пожара, а сам очень сильно обгорел.



Источник: www.dialog.ua