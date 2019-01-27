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Разведка: Кремль готовит три сценария по украинским выборам
Что узнала разведка?
Глава службы внешней разведки Евгений Божок подчеркнул, что перед всеми российскими спецслужбами стоит конкретная задача "закрыть украинский вопрос"
Российские спецслужбы получили дополнительно $350 млн для вмешательства в выборы в Украине и подготовили специально три сценария развития событий. Об этом в интервью Укринформу заявил глава службы внешней разведки Украины Егор Божок.
"Мы получили информацию, что Кремль приказал на этот год дополнительно выделить $350 млн своим спецслужбам для работы по вмешательству в выборы в Украине", - сказал Божок.
По его словам, перед всеми российскими спецслужбами стоит конкретная задача "закрыть украинский вопрос" в 2019 году.
"Закрыть" означает вернуть Украину в орбиту влияния Российской Федерации. И сделать это настолько надежно, чтобы "никаких цветных революций" в Украине больше никогда не произошло. Для этого в Кремле базируются на трех сценариях развития событий в Украине", - подчеркнул Божок.
Он уточнил, что первый - это реванш пророссийских сил по итогам президентских или парламентских выборов.
"В случае провала пророссийских или тех, что устраивают Россию, сил на президентских выборах, будет применяться другой сценарий, а именно - внутренняя дестабилизация или так называемый "контролируемый хаос", чтобы заставить Украину силой принять условия, которые выдвигает Кремль", - объяснил глава службы внешней разведки.
Божок подчеркнул, что третий сценарий Кремля - это военная операция. "В случае невозможности применения первых двух сценариев, в Кремле не исключают открытой военной агрессии против Украины. Вероятность реализации 2 или 3 сценариев очень высока. Какие планы у Путина, не знает никто, кроме самого Путина", - добавил Божок.
Отвечая на вопрос, на что пойдут $350 млн, глава службы внешней разведки сказал: "На все - проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, для подготовки кибератак ... Задача, стоящая перед всеми спецслужбами Российской Федерации, - "кто угодно, только не Порошенко"
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, разведка, Кремль, выборы президента
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