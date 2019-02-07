Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Квартиру беглого Януковича будут сдавать в аренду

07.02.2019 20:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Квартиру беглого Януковича будут сдавать в аренду

Квартиру беглого экс- президента Украины Виктора Януковича будут сдавать в аренду. Об этом заявил начальник управления АРМА Виталий Ризнык.

Он уточнил, что Нацагентство по розыску активов передало арестованную квартиру в управление частной компании. Сейчас следствие по Януковичу продолжается, в связи с чем юридическая фирма «СВМ-Консталтинг» будет сдавать квартиру в аренду. Как известно, договор был заключен в декабре минувшего года, а в четверг, 7 февраля, управляющий получил физический контроль над имуществом.

Отмечается, что в квартире еще никто не жил. Ее площадь составляет 240 квадратных метров и оценивается в 36 миллионов гривен.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, квартира, аренда, Янукович
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх