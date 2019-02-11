В «Нафтогазе» озвучили условия для транзита российского газа в Европу

11.02.2019 18:00

Транзит газа через территорию Украины после истечения контракта с Россией в конце 2019 года будет возможен только на стандартных европейских условиях. Об этом сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, если Россия будет обеспечивать для «Газпрома», эксклюзивные возможности для транзита газа с территории РФ в Европу через Украину, а «Газпром» не будет соглашаться на стандартные европейские условия, то «Нафтогаз» сможет отсудить у России в новом арбитраже «около $ 10 млрд в качестве компенсации за отсутствие транзита после 2019 года». Кроме того, Витренко уточнил:

«Это должно „помочь“ Газпрома занять более конструктивную позицию на переговорах по транзиту после 2019 года».

Источник: https://donpress.com