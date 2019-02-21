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Украинцам порезали субсидии
Несмотря на тот факт, что в январе 2019 года украинцы получили новые платежки за тепло, пересчитанные на повышенную еще в ноябре цену на газ для населения, количество субсидиантов в стране уменьшилось.
Если в январе прошлого года государство помогало оплачивать коммуналку 3,9 млн семей, то в начале этого года – лишь 3,6 млн, подсчитали в Госстате. И добавили, что уменьшился и средний размер госпомощи, передает UBR.
«По сравнению с январем 2018 года средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство уменьшился на 21,3% и составил 915,9 грн.», - заявили в ведомстве, уточнив, что в декабре 2018-го средний размер льготы составлял и того меньше – всего 713 грн.
Впрочем, если опираться исключительно на данные Госстата, дело вовсе не в том, что правительство, как и обещало МВФ, расчищает ряды субсидиантов. В январе этого года за субсидиями на оплату коммунальных услуг обратились 2,8 млн домохозяйств. Это на 55,5% меньше, чем в январе прошлого года.
Напомним, что киевляне в прошлом месяце получили первые платежки за отопление и горячую воду. В среднем тариф для жителей столицы вырос на 22% из-за увеличения себестоимости производства, но примерно 12% потребителей получили счета по еще более высоким тарифам.
По словам директора СП «Энергосбыт» Константина Лопатина, это было вызвано отклонением погодных условий от среднемесячных температурных показателей и коснулось только тех жителей столицы, кто обитает в домах без общего счетчика тепла.
Как сообщалось ранее, монетизация субсидий будет происходить вместе с выплатой пенсии или путем выплаты наличных в кассах "Ощадбанка".
"Пенсионеры получат помощь от государства для оплаты коммунальных платежей за февраль 2019 года в марте вместе с пенсией", - говорится в сообщении Кабмина.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги
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