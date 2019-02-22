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Дипломатическое самоубийство: в Украине возмутились хамским интервью будущего посла Польши
22.02.2019 16:23
В Украине вызвало осуждение интервью кандидата на пост посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого, пишет Апостроф.
"В Киеве недооцениваются более глубокие источники возврата многих европейских обществ к традиционным ценностям семьи, сообщества и идентичности. В то же время, украинская власть пытается построить идентичность на упрощенных и часто фальшивых образах прошлого, поскольку в современном сознании украинского общества отсутствуют однозначные объединяющие элементы", - сказал он в интервью польскому изданию РАР.
В сети стали комментировать сказанное, назвав это дипломатическим самоубийством и открыто хамским.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, интервью, посол, самоубийство
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