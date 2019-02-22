Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Дипломатическое самоубийство: в Украине возмутились хамским интервью будущего посла Польши

22.02.2019 16:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дипломатическое самоубийство: в Украине возмутились хамским интервью будущего посла Польши

В Украине вызвало осуждение интервью кандидата на пост посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого, пишет Апостроф.
"В Киеве недооцениваются более глубокие источники возврата многих европейских обществ к традиционным ценностям семьи, сообщества и идентичности. В то же время, украинская власть пытается построить идентичность на упрощенных и часто фальшивых образах прошлого, поскольку в современном сознании украинского общества отсутствуют однозначные объединяющие элементы", - сказал он в интервью польскому изданию РАР.
В сети стали комментировать сказанное, назвав это дипломатическим самоубийством и открыто хамским.



Теги: Украина, Донбасс, Польша, интервью, посол, самоубийство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх