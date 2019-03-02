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Украинский автобус попал в масштабное ДТП в Польше, есть погибшие
Жизнь украинского водителя оборвала нелепая случайность на трассе. В результате аварии крупный туристический автобус завалился набок на обочине.
В Лудзском воеводстве на территории Польши в результате аварии погиб на месте водитель украинского автобуса, двое пассажиров получили травмы, передает "Польское радио".
ДТП с участием граждан Украины произошло в ночь на пятницу, 1 марта, в населенном пункте Тур. Автобус, в котором ехало 15 человек, следовал по маршруту Киев-Свиноуйсьц. Теперь инцидент на дороге расследует местная полиция. По предварительным данным, которые озвучили местным СМИ стажи порядка, автобус попал в аварию потому, что во время его движения в лобовое стекло влетело заднее колесо, которое на полном ходу отскочило у проезжающего мимо грузовика. Мощный удар колеса разбил стекло, водитель погиб на месте, а его транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось. Наиболее серьезно пострадали мужчина и женщина с украинским гражданством. По данным стражей порядка, водитель не употреблял алкоголя и наркотиков.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, травмы, СМИ, автобус, пассажиры, авария, гибель, ДТП, туристы
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