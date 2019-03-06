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Прогноз погоды: Украину накроет антициклон
Завтра, 7 марта, антициклон накроет всю территорию Украины.
Это означает, что будет наблюдаться солнечная погода, также будет ощущаться сильный ветер, а столбик термометра будет идти вверх.
По данным, предоставленным украинским синоптиком Натальей Диденко на своей странице в Facebook, с антициклоном придет сухая погода на территории страны, передает "Диалог.UA". Как сообщается, противостояние антициклона и циклона над акваторией Северного моря станет причиной сильного штормового ветра в Украине.
Так, столбик термометра будет показывать от +7 до +12 градусов. На западную часть придет тепло – от +10 до +15 градусов.
Прохладная погода еще будет ощущаться в восточной части страны, в Полтавской области, Днепре и Запорожье. На этих территориях прогнозируется от +3 до +7 градусов. Что касается столицы Украины, то в четверг, 7 марта, ожидается солнечная погода, тепло и ветер. Столбик термометра достигнет +9 градусов.
А вот 8 марта станет еще теплее – до +12..15 градусов, однако с дождиком.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, прогноз погоды
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