"Свинопад" в Полтаве и Киеве: есть задержанные и пострадавшие

16.03.2019 20:30

В центре Полтавы во время визита президента Петра Порошенко представители Нацкорпуса и Нацдружин кидали в полицейских плюшевые игрушки-свинки в рамках акции "Свинарчуков за решетку". В результате провокации пострадала, как минимум, одна женщина.

Полиция задержала около полутора десятка молодчиков. Предварительная квалификация их действий - мелкое хулиганство.

В субботу игрушечных свиней с рогатки запускали в Администрацию Президента. В центре столицы участники акции, организованной "Нацкорпусом", требовали наказать виновных в хищениях в оборонке.

Источник: http://kr24.com.ua