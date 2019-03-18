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В Киеве попытались сжечь магазин Roshen

18.03.2019 15:15
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В Киеве попытались сжечь магазин Roshen

В Оболонском районе столицы 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".

Об этом Украинской правде рассказали в пресс-службе полиции Киева.

"С места происшествия изъяли вещество неизвестного происхождения, его направили на проведение экспертизы", - отметили в полиции.

Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 194 УК, умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.

"Предполагаемая причина пожара это поджог, но окончательную причину установят правоохранительные органы", - уточнила УП пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

В ГСЧС сообщили, что пожар возник на фасадной стене с наружной стороны здания. В результате возгорания был поврежден утеплитель на площади 2 кв. м.

В 23:11 пожар был локализован, а в 23:17 ликвидирован.

В результате происшествия никто не пострадал.



Теги: Донбасс, Киев, магазин, пожар, Порошенко
 
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