В Ровенской области после прививки от гепатита и полиомиелита умер шестимесячный ребенок – полиция

30.03.2019 20:20

Причину смерти шестимесячной девочки, скончавшейся в Костополе через четыре часа после вакцинации, определит экспертиза, отметили в полиции Ровенской области .

29 марта в Костополе Ровенской области после проведения вакцинации от гепатита и полиомиелита скончался шестимесячный ребенок. Об этом проинформировала полиция Ровенской области.



"Вчера около 13.30 врачи Костопольского медучреждения сделали ребенку прививку от полиомиелита и гепатита. Около 17 часов у младенца резко ухудшилось состояние здоровья. Родители вызвали "скорую", но до ее приезда ребенок умер", – сказано в сообщении.



По данным полиции, девочку воспитывали живущие в гражданском браке 29-летний отец и 17-летняя мать.



О смерти ребенка полицию уведомили медики.



Открыто уголовное производство по предварительной квалификации "ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей". Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.



Следователи изъяли из медучреждения документы, связанные с погибшим ребенком.

Источник : https://gordonua.com