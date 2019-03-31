Предварительные итоги голосования на выборах президента Украины: 0,54% бюллетеней

31.03.2019 23:30

Центризбирком обработал 0,54% бюллетеней по голосованию на выборах президента Украины. Такие данные содержатся на сайте ЦИК.

Согласно им, после первого же этапа подсчета голосов в гонке сменился лидер.

Теперь лидирует шоумен Владимир Зеленский с 28,51% поддержки.

На втором месте — Юлия Тимошенко и 18,03% голосов.

На третьем месте — действующий президент Украины Петр Порошенко — у него 16,94%.

Источник: https://donpress.com