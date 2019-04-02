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Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха

02.04.2019 17:28
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Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха

Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что готов дебатировать с кем угодно, но не будет представлять сторону кандидата в президенты Петра Порошенко.
Об этом он сказал, комментируя заявление советника кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслана Рябошапки о том, что если Зеленский "марионетка Коломойского", то дебаты возможно лучше провести между Коломойским и Медведчуком, передает from-ua.
По его словам, он отдает дань "умникам из команды Зеленского" и если говорить серьезно, то готов дебатировать с кем угодно.
"То, что предложил советник Зеленского... Я не знаю, насколько Зеленский представляет Коломойского, но я не могу представлять Порошенко, потому что многие годы выступал против него и поддерживал другого кандидата на выборах", - заявил Медведчук.
Он отметил, что ни он, ни политсила "Оппозиционной платформы" не будет поддерживать ни одного из кандидатов во втором туре выборов президента.
Медведчук добавил, что возможно скоро в Украине начнется новый сезон "95 квартала" и тогда "посмотрим, кто над кем будет смеяться".



Теги: Донбасс, прогноз, Владимир Зеленский, Медведчук
 
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