Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха

02.04.2019 17:28

Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что готов дебатировать с кем угодно, но не будет представлять сторону кандидата в президенты Петра Порошенко.

Об этом он сказал, комментируя заявление советника кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслана Рябошапки о том, что если Зеленский "марионетка Коломойского", то дебаты возможно лучше провести между Коломойским и Медведчуком, передает from-ua.

По его словам, он отдает дань "умникам из команды Зеленского" и если говорить серьезно, то готов дебатировать с кем угодно.

"То, что предложил советник Зеленского... Я не знаю, насколько Зеленский представляет Коломойского, но я не могу представлять Порошенко, потому что многие годы выступал против него и поддерживал другого кандидата на выборах", - заявил Медведчук.

Он отметил, что ни он, ни политсила "Оппозиционной платформы" не будет поддерживать ни одного из кандидатов во втором туре выборов президента.

Медведчук добавил, что возможно скоро в Украине начнется новый сезон "95 квартала" и тогда "посмотрим, кто над кем будет смеяться".