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«Укрзализныця» расширяет возможности онлайн-услуг
«Укрзализныця» увеличивает количество онлайн-услуг, которые раньше не были доступны для оформления через интернет. Большую часть из них планируют активировать в 2019 году.
Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, передает zi.dn.ua.
По его словам, среди услуг, которые можно будет удобно оформить онлайн, — заказ на групповые перевозки пассажиров, заказ вагона с местами для людей с инвалидностью, заказ перевозки авто в вагоне-автомобилевозе.
Также планируют внедрить услугу «письмо ожидания», когда пассажир получает сообщение о появлении в продаже необходимых ему проездных документов.
Также появятся онлайн-новации и для клиентов из сектора грузовых перевозок, что позволит перейти от традиционной системы месячного планирования к системе управления заказами на год вперед.
«Благодаря этому клиенты смогут самостоятельно управлять заказами и нести установленную ответственность, в том числе и финансовую. Кроме этого, в планах компании — расширить спектр дополнительных услуг, предоставляемых клиентам для организации грузовых перевозок. В частности, появится возможность заказать тягу или "нити графика"», — рассказал руководитель УЗ.
По информации ведомства, онлайн-сервис компании по продаже проездных документов пользуется спросом среди пассажиров. Так, в прошлом году около 50% от общего количества проданных билетов пассажиры заказали через интернет. Так, только за 4 декабря 61% от общего количества — 148 тыс. билетов — пассажиры купили онлайн.
Напомним, ранее в «Укрзализныци» заявили, что назначили дополнительные 7 поездов на Пасху.
Теги: Украина, Донбасс, билеты, Укрзализниця, оформление, заказ, онлайн, услуги, грузы
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