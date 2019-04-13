«Укрзализныця» расширяет возможности онлайн-услуг

13.04.2019 18:09

«Укрзализныця» увеличивает количество онлайн-услуг, которые раньше не были доступны для оформления через интернет. Большую часть из них планируют активировать в 2019 году.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, передает zi.dn.ua.

По его словам, среди услуг, которые можно будет удобно оформить онлайн, — заказ на групповые перевозки пассажиров, заказ вагона с местами для людей с инвалидностью, заказ перевозки авто в вагоне-автомобилевозе.

Также планируют внедрить услугу «письмо ожидания», когда пассажир получает сообщение о появлении в продаже необходимых ему проездных документов.

Также появятся онлайн-новации и для клиентов из сектора грузовых перевозок, что позволит перейти от традиционной системы месячного планирования к системе управления заказами на год вперед.

«Благодаря этому клиенты смогут самостоятельно управлять заказами и нести установленную ответственность, в том числе и финансовую. Кроме этого, в планах компании — расширить спектр дополнительных услуг, предоставляемых клиентам для организации грузовых перевозок. В частности, появится возможность заказать тягу или "нити графика"», — рассказал руководитель УЗ.

По информации ведомства, онлайн-сервис компании по продаже проездных документов пользуется спросом среди пассажиров. Так, в прошлом году около 50% от общего количества проданных билетов пассажиры заказали через интернет. Так, только за 4 декабря 61% от общего количества — 148 тыс. билетов — пассажиры купили онлайн.

Напомним, ранее в «Укрзализныци» заявили, что назначили дополнительные 7 поездов на Пасху.