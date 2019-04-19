- Стало известно, чего РФ ждет от нового президента Украины16:54
- UA: Перший анонсировал программу ТВ-трансляции дебатов кандидатов в президенты16:45
- В Одессе облили нечистотами Мустафу Найема16:35
- Посол ЕС в Украине прокомментировал дебаты между Порошенко и Зеленским16:18
- Озвучены правила пропуска на дебаты в "Олимпийском"15:35
- Погода на Вербное воскресенье 2019: прогноз и главные приметы15:24
- Возле школы была устроена "разборка" со стрельбой15:03
- В мариупольском поезде оторвалась верхняя полка14:29
- Госстат сообщил об ускорении темпов сокращения населения Украины14:00
- Стало известно, сколько потратил Порошенко на предвыборную агитацию13:53
UA: Перший анонсировал программу ТВ-трансляции дебатов кандидатов в президенты
Общественный вещатель (телеканал UA: Перший) анонсировал в пятницу "Большой политический вечер", который продлится в прямом эфире 5 часов с 18:50 до 00:00. Об этом говорится на сайте телеканала, сообщает СТРАНА.ua.
Так, согласно анонсу на странице UA: Перший в соцсети Фейсбук, в 18.50 начнется программа "Обратный отсчет. Предисловие", далее будет прямой эфир с НСК "Олимпийский", где, как запланировано, должны состояться дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Затем в 21:00 в студии Общественного ТВ стартуют национальные дебаты кандидатов в президенты, которые продляться ровно час, и пройдут по регламенту ЦИК.
В 22:20 на телеканале начнется общественно-политическое шоу "Обратный отсчет", на которое также приглашены оба кандидата после дебатов, "чтобы дискутировать в прямом эфире с экспертами и зрителями".
Теги: телевидение, трансляция, дебаты, кандидаты, президентские выборы
- Японское телевидение хочет транслироваться в Украине
- 1+1 атаковали из-за Зеленского: все подробности наступления перед выборами
- Дебаты Порошенко и Зеленского: названа заоблачная цена проведения шоу на «Олимпийском»
- Депутаты отменили прямые трансляции из зала заседаний ВР
- Би-би-си начала трансляции своих телепрограмм для мобильных телефонов
- Трансляцию матча между сборными Украины и Чехии перенесли на канал НТН
- В "бригаду 200" на Донбассе загремел боевик из Брянки16:02
- Житель ОРЛО пошел на рыбалку и подорвался на растяжке15:46
- В сети показали успешный удар ВСУ по пулеметной позиции «ДНР». ВИДЕО14:45
- В мариупольском поезде оторвалась верхняя полка14:29
- В Авдеевке ЧП: школьникам стало плохо13:28
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- В Донецке в детсадах и школах заставляют собирать «пасхальный гостинец» для боевиков «ДНР»12:50
- В Донецке произошел провал грунта12:11
- Главарь «ДНР» Пушилин назначил на «высокую должность» главу «Внешторгсервиса»11:48
- В Донецке учащихся 9-х классов обязывают получать «паспорта ДНР». Родители встревожены10:31
- Стало известно, чего РФ ждет от нового президента Украины16:54
- UA: Перший анонсировал программу ТВ-трансляции дебатов кандидатов в президенты16:45
- В Одессе облили нечистотами Мустафу Найема16:35
- Посол ЕС в Украине прокомментировал дебаты между Порошенко и Зеленским16:18
- В "бригаду 200" на Донбассе загремел боевик из Брянки16:02
- Житель ОРЛО пошел на рыбалку и подорвался на растяжке15:46
- Озвучены правила пропуска на дебаты в "Олимпийском"15:35
- Погода на Вербное воскресенье 2019: прогноз и главные приметы15:24
- Возле школы была устроена "разборка" со стрельбой15:03
- В сети показали успешный удар ВСУ по пулеметной позиции «ДНР». ВИДЕО14:45
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев20:56
- Российский политолог: жители ОРДЛО считают Путина «слабаком и трусом»19:37
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания18:51
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- Почему крестят на 40-й день после рождения10:00
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"