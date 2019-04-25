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Геращенко называет провокацией блокирование "языкового" закона

25.04.2019 22:04
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Геращенко называет провокацией блокирование "языкового" закона

По словам Геращенко, в следующий сессионный вторник закон передадут на подпись президенту.

Закон о функционировании украинского языка как государственного, принятый парламентом 25 апреля, будет подписан председателем Верховной Рады и Президентом не ранее следующей сессионной недели. Такое убеждение выразила первый заместитель Председателя ВР Ирина Геращенко в Facebook.

"Сейчас получаю множество звонков от журналистов с просьбой разъяснить информацию, что представители опоблока заблокировали языковой закон. Действительно, депутаты от этой фракции зарегистрировали постановление об отмене голосования за языковой закон. Согласно регламенту, депутаты имеют 3 дня на регистрацию подобных инициатив, которые блокируют подписание закона спикером парламента и передачу на подпись Главе государства. Но эта провокация не удастся. В следующий сессионный вторник первым вопросом мы рассмотрим теперь это постановление, у него нет шансов пройти сессионный зал, сразу спикер подпишет закон и передаст на подпись президенту", – подчеркнула Геращенко.

Геращенко выразила надежду, что под этим историческим законом будет стоять подпись Петра Порошенко, "который так много сделал для возрождения, защиты и популяризации украинского кино, музыки, книги, истории, языка".

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрировали два проекта постановления об отмене закона о функционировании украинского языка как государственного.

Таким образом, до рассмотрения этих документов в сессионном зале ни спикер парламента Андрей Парубий, ни Президент Петр Порошенко не могут подписать этот закон.

В четверг, 25 апреля, Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За его принятие проголосовали 278 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать принятый закон о языке сразу после поступления его на подпись.

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, закон, блокирование, Геращенко
 
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