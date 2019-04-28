Россия готовится к атаке: в Украине тревожно отреагировали на заявление Путина

28.04.2019 08:00

В сети резко отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о желании раздать российские паспорта всем украинцам.

Оно было сделано на пресс-конференции по итогам визита в КНР. "Пенсия в Украине по старости почти в три раза меньше, чем в России, если даже кто-то получит еще и дополнительную пенсию, в этом нет ничего страшного. Тут нет социальной несправедливости, людей нужно поддержать", – заявил Путин.

Слова президента России насторожили украинцев, в сети уже предположили, что тем самым Путин ставит крест на возможном мирном решении конфликта на Донбассе.

"Если бы РФ хотела компромисса и урегулировать конфликт, она бы сейчас воздерживалась от эскалации и оставляла новому президенту Украины пространство для дипломатического маневра. Но РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины и поэтому продолжает усложнять правила игры", - подчеркнул постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Источник: https://from-ua.com