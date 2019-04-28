- «Люди жарились в раскаленных автобусах»: члены НВФ заблокировали КПП «Еленовка»07:47
- Пасха-2019: что категорически запрещено делать в церкви07:10
- Синоптик рассказала о резкой перемене погоды на выходные22:49
- Путин: мы можем упростить процедуру получения гражданства РФ для всех граждан Украины22:26
- Украинская чемпионка с блеском выиграла отбор на Олимпиаду22:03
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше 21:18
- Коломойский заявил, что готов помогать Зеленскому 20:40
- Успеть до 2 мая: кто должен подать налоговую декларацию20:20
- Эксклюзивное интервью с Андреем Парубием: Рада устранит преграды перед подписанием языкового закона19:20
Россия готовится к атаке: в Украине тревожно отреагировали на заявление Путина
В сети резко отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о желании раздать российские паспорта всем украинцам.
Оно было сделано на пресс-конференции по итогам визита в КНР. "Пенсия в Украине по старости почти в три раза меньше, чем в России, если даже кто-то получит еще и дополнительную пенсию, в этом нет ничего страшного. Тут нет социальной несправедливости, людей нужно поддержать", – заявил Путин.
Слова президента России насторожили украинцев, в сети уже предположили, что тем самым Путин ставит крест на возможном мирном решении конфликта на Донбассе.
"Если бы РФ хотела компромисса и урегулировать конфликт, она бы сейчас воздерживалась от эскалации и оставляла новому президенту Украины пространство для дипломатического маневра. Но РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины и поэтому продолжает усложнять правила игры", - подчеркнул постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война
- «Люди жарились в раскаленных автобусах»: члены НВФ заблокировали КПП «Еленовка»07:47
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- Террористы стянули танки и «Грады» под Луганск19:43
- Путешествие не для слабонервных: В ОБСЕ рассказали о сложностях пересечения КПВВ «Станица Луганская»17:00
- Боевики «ДНР» получили «приказы командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:20
- На шахте Засядько в Донецке началось самовозгорание угля14:27
- В Донецкую область заехали три машины МЧС России — ОБСЕ13:36
- На Донбассе ранены двое военных и гражданский11:40
- РФ пошла в атаку по всему фронту: ВСУ ликвидируют боевиков, обстановка на Донбассе накаляется 11:20
- Донетчина: Экспорт товаров в страны Европы продолжает расти11:00
- Россия готовится к атаке: в Украине тревожно отреагировали на заявление Путина08:00
- «Люди жарились в раскаленных автобусах»: члены НВФ заблокировали КПП «Еленовка»07:47
- Пасха-2019: что категорически запрещено делать в церкви07:10
- Синоптик рассказала о резкой перемене погоды на выходные22:49
- Путин: мы можем упростить процедуру получения гражданства РФ для всех граждан Украины22:26
- Украинская чемпионка с блеском выиграла отбор на Олимпиаду22:03
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше 21:18
- В Трампа во время выступления бросили мобильный телефон 21:00
- Коломойский заявил, что готов помогать Зеленскому 20:40
- Оля Полякова рассказала о детской травме20:00
- Комаровский заявил, что нужно выбросить из комнаты: «опасно для детей»16:20
- Как прийти в форму после череды праздничных дней08:37
- Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть21:59
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны21:43
- Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой16:30
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение19:00
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны
- В «ДНР» отменен комендантский час
- Команда Зеленского послала Путину сигнал по Донбассу
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- В Кабмине грядут массовые увольнения: на очереди пять министров, озвучены имена
- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше
- Путин введет свои войска на Донбасс: раскрыты детали оккупации