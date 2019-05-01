1 Мая: стихи, фото и видеопоздравления. ВИДЕО

01.05.2019 11:32

1 мая отмечают сразу несколько интересных праздников.Например, именно в этот день отмечается Международный день труда.

Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм"собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

В этот день во многих странах празднуется День труда. 1 мая 1886 года американские рабочие устроили протест в Чикаго. Главным их требованием был восьмичасовой рабочий день. Эта забастовка закончилась стычками с полицией и серьезными травмами.

Через несколько лет, в июле 1889, Парижский конгресс II Интернационала принял решение проводить демонстрации 1 мая каждый год, в память о событиях 1886 года. Эту традицию подхватили и другие уголки мира. Сейчас День труда отмечают в 142 странах.

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Тепло на душе, и ликует страна.

С Праздником Мира, Весны и Труда!

Пусть будет удача, пусть будет везение,

Успех не покинет вас и вдохновение!

Работа пусть кажется делом любимым,

В семье будет все так спокойно и мирно.

Пусть хватит здоровья на долгие годы,

Пусть мимо проходят любые невзгоды.

Улыбок, добра и тепла вам сейчас!

Ведь 1 Мая! Так с праздником вас!

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Поздравляю с 1 Мая!

Счастья, радости желаю.

Каждый день пусть будет крут,

Пусть любимым будет труд.

Ведь любимая работа —

Это вовсе не забота.

Это счастье, не беда.

Поздравляю с Днем труда!

В этот чудный день весенний

Классным будет настроенье.

С Первомаем! С Днем труда!

Будьте счастливы всегда!

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С Первомаем, с Днем труда,

С праздником весенним!

Жизнь пусть радует всегда

Ярким настроением.

Солнце жаркое пускай

Будни освещает,

Станет вся земля как рай —

Ярче, чем в мечтаниях!

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Всех с Днем весны и с Днем труда,

С прекрасным Первомаем

Мы поздравляем от души

И радости желаем.

Пускай полезным будет труд,

А отдых — продуктивным.

Пускай во всем всегда везет

Веселым и активным!

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Поздравляем с первым майским днём, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое вы беретесь, доставляет вам удовольствие и радует своими результатами, желаем вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.

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Поздравляем вас с первым днем мая. Желаем Вам радости вдохновенного совместного труда, коллективной сплоченности и единения с теми, кто вам дорог. Смело ставьте перед собой цели и покоряйте вершины. Пусть результаты вашего труда радуют и вдохновляют на дальнейшие свершения.

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В день, символизирующий солидарность и дружбу всех работников, хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом настроении, ярких событиях, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви.

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С праздником всех трудолюбивых! Пусть любое дело закончится успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, захватывающее. Больше светлых дней, улыбок, меньше разочарований.

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