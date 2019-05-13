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Украина поставила Европе жесткий ультиматум: «убьете», сделано срочное заявление
Украина отказывается от соблюдения Минских соглашений
Если Германия, Франция и прочиые государства ЕС ослабят санкционное давление на Россию в Совете Европы – Украина не будет соблюдать Минские соглашения.
Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.
Как передает «Европейская правда», политик сделал важное заявление в достаточно жесткой ультимативной форме:
«Если вы пойдете (на ослабление санкционного давления – ред.), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что «Минска» у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы.
Все основания так поступить, Украина имеет, убежден Климкин:
«Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям «Л/ДНР» – ред.), вы пойдете на шаги навстречу России – тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали».
Известно, что он уже поставил в известность о позиции Украины в этом вопросе своих коллег из Европы.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, отказ, санкции, Минские соглашения
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