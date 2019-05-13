Украина поставила Европе жесткий ультиматум: «убьете», сделано срочное заявление

13.05.2019 19:35

Украина отказывается от соблюдения Минских соглашений

Если Германия, Франция и прочиые государства ЕС ослабят санкционное давление на Россию в Совете Европы – Украина не будет соблюдать Минские соглашения.

Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.

Как передает «Европейская правда», политик сделал важное заявление в достаточно жесткой ультимативной форме:

«Если вы пойдете (на ослабление санкционного давления – ред.), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что «Минска» у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы.

Все основания так поступить, Украина имеет, убежден Климкин:

«Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям «Л/ДНР» – ред.), вы пойдете на шаги навстречу России – тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали».

Известно, что он уже поставил в известность о позиции Украины в этом вопросе своих коллег из Европы.

Источник: https://politeka.net