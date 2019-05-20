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Вакарчук рассказал, кто будет в списке его партии «Голос»

20.05.2019 10:02
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Вакарчук рассказал, кто будет в списке его партии «Голос»

Во время своего интервью «ТСН. Тиждень» вечером в воскресенье, известный украинский рок-музыкан Святослав Вакарчук, возглавляющий «Океан Эльзы», заявил, что в списке партии «Голос» на выборах в Раду не будет ни одного из действующих народных депутатов.

Как информирует replyua.net, Вакарчук, в частности, заявил: «Если будет старая система выборов в Украине, то мы настоящих изменений ожидать не можем от этой системы, но мы тогда будем их сами делать. В результате, наш список, я считаю, а также и партии буду предлагать это, должен полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов». 

По мнению Вакарчука, все это очень важно, чтобы украинцы могли понимать, что политическая партия предлагает «новые, кардинальные решения, которые другие люди никогда ранее не предлагали». Также Святослав Вакарчук добавил: «Существует много замечательных народных депутатов, у которых могут совпадать с нами взгляды. Я убежден, что на мажоритарных округах они с большим успехом убедят собственных избирателей по результатам их работы за пять лет».



Теги: Донбасс, партия, Вакарчук
 
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