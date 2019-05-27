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В Украине закрываются магазины сети «Фуршет»
Торговая сеть «Фуршет» собирается закрыть пятую часть магазинов в Украине. Как информирует replyua.net, до конца 2019 года руководство торговой сети планирует закрыть 20% супермаркетов в регионах. Об этом сообщает Новое время, ссылаясь на совладельца сети Игоря Баленко. Отмечается, что планируется закрыть не менее 12 магазинов в разных регионах.
По состоянию на март текущего года торговая сеть владела 64 супермаркетами в 15 областях Украины. «Мы закроем все магазины, которые расположены далеко от наших логистических центров. Затраты на логистику очень высокие и могут доходить до 10% от стоимости товара. В то же время наценка на некоторых продуктах составляет 5%. Зачем возить продукцию за 500-600 км в убыток», - рассказал совладелец сети.
Кроме того, Баленко подчеркнул, что сейчас начинается процесс оптимизации сети, после чего будут модернизированы все супермаркеты. Баленко добавил, что на модернизацию каждого супермаркета планируется выделить 500 тысяч долларов. Торговая сеть в ближайшее время будет развиваться только в западных областях Украины, Киевской области и в столице.
Теги: Украина, Донбасс, магазин
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