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«Дайте приказ о прекращении огня!»: в сети ажиотаж из-за поста Зеленского

29.05.2019 13:46
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На своей странице в соцсети Facebook президент Украины Владимир Зеленский поздравил представителей украинских миротворческих миссий с Международным днем миротворца. Как передает replyua.net, его пост в Facebook был весьма неоднозначно воспринят украинцами. 

«Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом. Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты. Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии», – написал Зеленский.

Реакция пользователей себя ждать не заставила. «Остановите войну на Донбассе, дайте приказ о прекращении огня. Потом ведите переговоры, как вы говорили, хоть с чертом лысым!», «Товарищ президент! Пора заканчивать войну и выводить войска с Донбасса! Советую поехать и пообщаться с людьми – им тяжело!», - призывают люди президента. Впрочем, некоторые юзеры упрекнули Зеленского в том, что он просто смотрел в бинокль.



Теги: Донбасс, война, армия, Зеленский
 
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