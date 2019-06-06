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На Донбассе боевики убили украинского военного

06.06.2019 08:20
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На Донбассе боевики убили украинского военного
С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня в районе ООС, погиб один военный.

Об этом сообщает штаб ООС.

Как отмечается, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Талаковки, села Водяное и Новогригорьевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Источник : https://ru.espreso. 



Теги: Донбасс, военные, боевики
 
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