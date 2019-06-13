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"Стена Яценюка". САП передала в суд дело о растрате государственных средств
САП направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство стены на российско-украинской границе.
В растрате обвиняются 3 должностных лиц Государственной пограничной службы, 3 директора фирм-подрядчиков и 2 посредника, а всего на скамье подсудимых будут 8 человек, а именно начальник управления строительства администрации ГПСУ, экс-начальник первого отдельного отдела капстроительства ГПСУ, старший офицер первого отдельного отдела капстроительства ГПСУ, директор ООО "АЗУ", экс-директор ГП "Черниговский облавтодор", директор и учредитель ООО "Стройцентр Витязь" и еще два пособника.
Следователи подсчитали, что общая сумма убытков государству составила порядка 16,7 млн грн. В частности, через липовые фирмы было выведено 10 млн гривен, а свыше 13 млн было использовано не по целевому назначению.
Напомним, проект Стена анонсировал на заседании правительства тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк. Проект строительства Европейского вала оценили в 150 миллионов долларов. Спустя четыре года оказалось, что стену выстроили только на треть, а закончат возведение только к 2021 году.
Весной мы сообщали, что Украина возобновила строительство стены на границе с Россией.
Теги: Донбасс, Яценюк, суд, стена, растрата
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