78-ая годовщина начала ВОВ: что нужно знать об этом дне

22.06.2019 11:38

Ровно 78 лет назад, рано утром 22 июня войска фашистской Германии напали на Советский Союз. Как передает replyua.net, этот день в бывших республиках СССР вспоминают, как День памяти и скорби. Несколько лет назад в Украине приняли решение изменить название на День скорби и чествования памяти жертв войны.



Германия напала на СССР без предупреждения и объявления войны. Стратегические успехи фашистской Германии в первые месяцы войны были ошеломляющими. Советская армия не оказалась готовой к этой войне, но благодаря отваге и смелости добровольцев, за считанные недели были мобилизованы миллионы советских граждан, чтобы противостоять натиску оккупантов. Первый мощный удар по фашистским захватчикам Красная армия нанесла 23 июня, через сутки после нападения. Это произошло недалеко от Гродно. Шесть немецких дивизий на несколько суток оказались скованы боями и понесли большие потери. 1941 год считается самым тяжелым в истории страны - именно в 1941 году СССР понес наиболее масштабные потери.



Враг убил миллионы граждан, включая мирное население. Эта война продолжалась почти четыре года. Сотни городов и небольших населенных пунктов были полностью стерты с лица земли, миллионы граждан были вынуждены жить или в эвакуации, или у себя дома, но в нечеловеческих условиях.