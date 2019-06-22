- 78-ая годовщина начала ВОВ: что нужно знать об этом дне11:38
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы11:23
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- В Нафтогазе сообщили, как с июня изменилась цена газа для населения09:40
- Блогер показал пустые улицы и закрытые магазины в центре Донецка. 09:23
- Тимошенко подала в суд на Порошенко, Гройсмана и Коболева: подробности нашумевшего дела 09:00
- Более половины украинцев выступили за легализацию марихуаны08:38
- Зеленский ликвидировал Конституционную Комиссию и создал другую07:40
- Путин подчеркнул, что только Медведчук способен вернуть украинских пленных, – эксперт07:00
- Олег Ляшко пришел на работу в Раду со своей собакой22:36
78-ая годовщина начала ВОВ: что нужно знать об этом дне
Ровно 78 лет назад, рано утром 22 июня войска фашистской Германии напали на Советский Союз. Как передает replyua.net, этот день в бывших республиках СССР вспоминают, как День памяти и скорби. Несколько лет назад в Украине приняли решение изменить название на День скорби и чествования памяти жертв войны.
Германия напала на СССР без предупреждения и объявления войны. Стратегические успехи фашистской Германии в первые месяцы войны были ошеломляющими. Советская армия не оказалась готовой к этой войне, но благодаря отваге и смелости добровольцев, за считанные недели были мобилизованы миллионы советских граждан, чтобы противостоять натиску оккупантов. Первый мощный удар по фашистским захватчикам Красная армия нанесла 23 июня, через сутки после нападения. Это произошло недалеко от Гродно. Шесть немецких дивизий на несколько суток оказались скованы боями и понесли большие потери. 1941 год считается самым тяжелым в истории страны - именно в 1941 году СССР понес наиболее масштабные потери.
Враг убил миллионы граждан, включая мирное население. Эта война продолжалась почти четыре года. Сотни городов и небольших населенных пунктов были полностью стерты с лица земли, миллионы граждан были вынуждены жить или в эвакуации, или у себя дома, но в нечеловеческих условиях.
Теги: Донбасс, война, годовщина
- Порошенко пояснил, когда на Донбасс придет мир (ВИДЕО)
- Первый иностранный президент, посетившая Донбасс, призвала назвать войну войной
- Порошенко срочно обратился в ОБСЕ: на Донбассе резко обострилась ситуация
- Порошенко: "Я - президент мира!"
- Волонтер пояснил слова Порошенко о возврате оккупированного Донбасса в Украину в течение года
- Известный психиатр написал письмо Порошенко
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин10:40
- Суд признал вину жителя Мариуполя в обстреле города из «Градов» зимой 2015 года08:20
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- В результате обстрела боевиками Чермалыка ранена женщина20:15
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО18:20
- "За одного погибшего забираем троих", - ВСУ уничтожили блиндаж с боевиками на Луганщине. ВИДЕО15:57
- Для людей пересечение линии разграничения превращается в пытку, – эксперт15:34
- В Луганской области взорвали инкассаторскую машину "Приватбанка"12:57
- 78-ая годовщина начала ВОВ: что нужно знать об этом дне11:38
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы11:23
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин10:40
- Шахтер готовит яркое прощальное мероприятие для легенды клуба: подробности10:23
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- В Нафтогазе сообщили, как с июня изменилась цена газа для населения09:40
- Блогер показал пустые улицы и закрытые магазины в центре Донецка. 09:23
- Тимошенко подала в суд на Порошенко, Гройсмана и Коболева: подробности нашумевшего дела 09:00
- Более половины украинцев выступили за легализацию марихуаны08:38
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее18:35
- Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский16:40
- Назван главный вред от использования смартфона16:23
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу
- «Трэш уйдет в историю»: Зеленский намерен декоммунизировать украинские законы
- Коломойский дерзко ответил Зеленскому на громкое предложение по Донбассу - план президента срывается
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу