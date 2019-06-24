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Скончался актер, сыгравший роль в фильме «Овод»

24.06.2019 12:30
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Скончался актер, сыгравший роль в фильме «Овод»

Актер театра и кино Андрей Харитонов умер на 60-м году жизни.

Трагическую новость сообщил режиссер Виталий Манский на своей странице в Facebook.

«Не стало Андрея Харитонова… Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит», — написал он.

Смерть супруга вдова актера Ольга Смирягина.

«Андрея сегодня не стало… Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год. Похоронен Андрей будет в Киеве», — сказала она на своей странице в Фейсбук.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Киев, актер, умерший
 
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