Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Взрыв на детской площадке под Днепром: появились жуткие подробности

02.07.2019 13:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Взрыв на детской площадке под Днепром: появились жуткие подробности

В селе Пашена Балка под Днепром шестеро детей подорвались на боевой гранате, передает Сегодня.
По предварительной информации, пострадавшие сами нашли боеприпас. Двое из шести пострадавших в очень тяжелом состоянии. Все дети получили травмы различной степени тяжести, а у некоторых оторваны пальцы.
На данный момент подробности инцидента выясняются. На месте работают все спецслужбы, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Напомним, трагедия произошла 1 июля около 20:00 на детской площадке. Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).



Теги: Донбасс, дети, взрыв, граната, Днепр, детская площадка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх