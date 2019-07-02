Взрыв на детской площадке под Днепром: появились жуткие подробности

02.07.2019 13:33

В селе Пашена Балка под Днепром шестеро детей подорвались на боевой гранате, передает Сегодня.

По предварительной информации, пострадавшие сами нашли боеприпас. Двое из шести пострадавших в очень тяжелом состоянии. Все дети получили травмы различной степени тяжести, а у некоторых оторваны пальцы.

На данный момент подробности инцидента выясняются. На месте работают все спецслужбы, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Напомним, трагедия произошла 1 июля около 20:00 на детской площадке. Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).