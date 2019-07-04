Когда украинцев могут оштрафовать за авто на газу: объяснение

04.07.2019 22:45

Владельцев авто будут штрафовать за незарегистрированные авто на газу. Установка ГБО должна быть вписана в свидетельство о регистрации автомобиля, так как фактически является переоборудованием.

Если оборудование не было зарегистрировано или установлено неправильно, владелец должен выплатить штраф. За аналогичное нарушение в течение года предусмотрено лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.

При выписывании штрафа, правоохранители обязательно должны провести проверку технического состояния автомобиля и составить акт. Без данного документа взыскание – незаконно.

Источник: http://kr24.com.ua