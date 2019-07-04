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Когда украинцев могут оштрафовать за авто на газу: объяснение
04.07.2019 22:45
Владельцев авто будут штрафовать за незарегистрированные авто на газу. Установка ГБО должна быть вписана в свидетельство о регистрации автомобиля, так как фактически является переоборудованием.
Если оборудование не было зарегистрировано или установлено неправильно, владелец должен выплатить штраф. За аналогичное нарушение в течение года предусмотрено лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.
При выписывании штрафа, правоохранители обязательно должны провести проверку технического состояния автомобиля и составить акт. Без данного документа взыскание – незаконно.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, штраф, газ, автомобиль
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