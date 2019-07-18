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Порошенко до сих пор боится тех, кто может вскрыть его коррупционные схемы - Власенко

18.07.2019 12:00
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Порошенко до сих пор боится тех, кто может вскрыть его коррупционные схемы - Власенко

 
Сергей Власенко заявил журналистам издания Апостроф, что на парламентских выборах, как и на президентских, Петр Порошенко борется, в первую очередь, с Юлией Тимошенко. Представитель «Батькивщины» объяснил это тем, что пятый президент до сих пор боится тех, кто может вскрыть его коррупционные схемы, сообщает replyua.net.

Сергей Власенко утверждает, что в ходе текущей избирательной кампании Петр Порошенко борется, в первую очередь, против Юлии Тимошенко. Точно такая же ситуация была и о время президентских выборов. Власенко объяснил это тем, что пятый президент до сих боится людей, которые могут вскрыть его коррупционные схемы - в оборонке, Нафтогазе, и так далее.

Представитель «Батькивщины» убежден, что главной задачей для Порошенко сегодня является не допустить в Раду нового созыва политическую силу Тимошенко. Он прекрасно понимает, что в нынешних реалиях наиболее вероятным вариантом парламентской коалиции является союз «Слуги народа» и «Батькивщины». Соответственно, Юлия Тимошенкостановится реальным претендентом на должность главы правительства. Читайте также: «Он не только украинцев на Донбассе убивал»: Нидерланды в ярости от того, что Гиркин до сих пор находится на свободе.



Теги: , коррупция, Порошенко
 
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