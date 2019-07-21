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Как сэкономить на продуктах: советы экспертов
Существенно сэкономить удастся, только если детально и регулярно планировать бюджет.
Сколько денег из месячного бюджета "съедает" украинская семья? Некоторые из нас за продукты отдают половину заработанного. А зайдя в магазин за хлебом – обязательно берет еще и масло. Что заставляет нас покупать больше? И как сэкономить на продуктах?
Меню для всей семьи, а уже потом – список необходимых для блюд продуктов.
С этого киевлянка Яна начинает экономные закупки.
Маленький сын Юра сладостей пока не просит, а вот маму привлекают продукты, которых нет в списке, особенно те, что с "красными ценниками".
"Покупаешь 2 – 3-я в подарок. Оно сейчас может и не нужно, но потом, если посчитаешь, будет гораздо экономнее", – делится Яна.
Цену до акции советует учесть экономист. А еще устроить акционным ценникам "проверку".
"Всегда надо сверять то, что вы видите на ценнике, и то, что бывает на кассе. Потому что у нас обычно пробивают ту же цену. Потом говорят: "мы ошиблись", простите пожалуйста", – говорит эксперт.
Отправляться в магазин стоит только с наличными. С "виртуальными" деньгами расставаться легче. А корзину берите в меру большой.
"Есть такие, чисто технологические приемы. Например, большая тележка. Когда вы берете большую тележку, вы хотите ее заполнить, поэтому вы покупаете больше", – говорит эксперт.
Недешевая мелочь – полиэтиленовые пакеты. Две гривны – вроде бы и немного. Но если закупаться дважды в неделю – за год получится не менее двух сотен.
Чтобы покупатель потратил больше, в супермаркетах раскладывают продукты так: те, что дороже – на уровне глаз, а те, что дешевле – на самых низких полках. А еще, свежие продукты – сзади, а те, у которых срок годности истекает быстрее – стоят ближе к покупателю.
В маркет только сытым – советует ходить психолог. Запах кофе или выпечки, динамичная музыка и даже цвет стен в магазине – все это располагает к покупкам.
"Почему находится хлеб в самом конце. Чтобы человек, пройдя весь супермаркет, увидел продукты, которые ему не нужны, но опять же – импульс сработал: он купил, что ему не нужно", – говорит эксперт.
Продукты в корзине: сохраните чек и посчитайте, сколько и на что потратили. Существенно сэкономить удастся, только если детально и регулярно планировать бюджет. А чтобы поощрить себя – по совету психолога – экономьте на мечту. К примеру – на отпуск на море.
Источник : https://www.segodnya.
Теги: Донбасс, экономия, советы, эксперт
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