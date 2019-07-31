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Вместо военного парада в Киеве в День Независимости Украины пройдет Шествие достоинства
Будет ли праздник на День Независимости и как он будет проходить? Государство спланировало на сэкономленные деньги на параде выделить 300 миллионов гривен на премии для украинских военных. Но общественность очень многообразно отреагировала на отмену военного парада Зеленским.
В офисе президента заявили, что в Киеве пройдет торжество в другом формате, и вместо парада пройдет Шествие достоинства. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «РБК-Украина».
По Крещатику пройдут представители различных родов войск ВСУ и ветераны антитеррористической операции на Донбассе смогут присоединиться к представителям своих бригад. Шествие пройдет в субботу, 24 августа. В нем примут участие военные, волонтеры, спортсмены, медики и представители других профессий. В Шествии достоинства примет участие также Владимир Зеленский. Глава государства выступит с речью после которой начнется большой концерт. О том, сколько денег буде потрачено на такой формат торжества Андрей Богдан пока не уточнил.
По словам Богдана, «шествие будет в европейском стиле, и оно призвано положить начало новой традиции чествования тех, кем гордятся украинцы». День Независимости Украины выпадает на выходной день – субботу. Поэтому украинцы получают возможность отмечать главный праздник страны три дня подряд – с субботы, 24 августа, до понедельника, 26 августа включительно. Кроме того, предпраздничная пятница, 23 августа, будет укорочена на 1 час.
Теги: Украина, Донбасс, праздник, День Независимости, шествие
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