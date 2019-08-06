- Нашествие медуз на Азове: эксперты пояснили, стоит ли бояться. ВИДЕО 14:43
- В Украине ввели новые правила маркировки продуктов: главные изменения 13:21
- Под Харьковом нашли лошадь с привязанной к ней мертвой 9-классницей12:42
- С 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды10:52
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Команда Зеленского готовит новацию, которая облегчит жизнь украинцам: этого ждали все21:32
- Возле КПП Станица Луганская обнаружен новый блокпост НВФ ОРЛО21:14
- Украинцев ждет голодная зима: что говорят фермеры20:46
- Зеленский назначил Сырского на новую должность20:20
- Через несколько лет Украину может покинуть половина жителей20:00
Нашествие медуз на Азове: эксперты пояснили, стоит ли бояться. ВИДЕО
Медузы в Азовском море приносят немало неприятностей отдыхающим. Экологи объяснили, в чем причина экспансии морских жителей.
В 2019 году на побережье Азовского моря фиксируют массовое скопление медуз - они мигрируют из Черного моря в Азовское из-за благоприятной для них среды. Море фактически превратилось в "желе", а туристы и местные жители бьют тревогу из-за того, что не могут зайти в воду, сообщает glavred.info.
Туристы паникуют из-за трупов медуз на побережье
В начале августа стали появляться сообщения, что в Азовском море массово вымерли медузы-корнерот. Туристы опубликовали фото с пляжа в Геническе - там на берег выбросило огромное количество мертвых представителей морской фауны. Пляж был закрыт, а люди высказывали предположения, что ЧП произошло из-за строительства оккупантами Крыма Керченского моста, выбросов и, конечно же, глобального потепления.
Позже в соцсетях стало появляться все больше фото и видео, на которых можно увидеть огромные скопления мёртвых медуз в Азовском море - вода из-за трупов поменяла свой цвет.
"Когда очень много медуз, это признак сильного загрязнения воды! Боюсь, в ближайшее время ничего хорошего планету не ждёт!", - пишет Maximsotula7777.
На Арабатской косе на побережье Азовского моря также выбросило тысячи мертвых медуз.
На прошлых выходных курортники в Приморском посаде также обнаружили на берегу моря неприятную картину - на сушу выбросило множество мертвых медуз. Вероятно, они погибли из-за непогоды, которая бушевала в Бердянске.
Что говорят экологи
Тем временем специалисты утверждают, что медузы зашли в Азовское море через Керченский пролив. Это связано с тем, что из-за сильного испарения соленость воды в Азовском море повысилась. Например, в западной части Азова она составляет 14 промилле, а в Утлюцком лимане - 16-17 промилле. Кстати, медузы комфортно себя чувствуют и активно размножаются в диапазоне солености 14-38 промилле.
"Теплая вода, соленость, планктон - это отличная среда для медуз. Особенно много их было в Геническе, Приморске, Кирилловке, в районе острова Бирючий, Федотовой косы. Для окружающей среды они не вредные, но людям отдых испортили", - рассказал Укринформ заместитель начальника научного отдела Приазовского национального природного парка Александр Антоновский.
По его словам, в воды Азова зашло несколько видов медуз: корнероты, аурелия и блакфордия. Медуза-корнерот - самая крупная. В диаметре она достигает 50-60 см, имеет фиолетовую окантовку. Она ядовита, может вызвать местную аллергическую реакцию. Медуза-аурелия напоминает блюдце. Она меньших размеров, также может ужалить. Блакфордия - самая маленькая. Медузы не могут противостоять ветру и поэтому погибают. Например, 4 августа в Азовском море был сильный шторм, поэтому тысячи мертвых медуз выбросило на берег.
Когда закончится экспансия медуз?
Экологи и научные сотрудники говорят, что как только соленость Азовского моря снизится, медузы уйдут. Кстати, отдыхающим советуют быть аккуратнее. Хотя медузы-корнерот для человека не опасны, но жалят очень ощутимо - может начаться кожный зуд, также укус может вызвать аллергическую реакцию. В связи с эти туристам советуют брать с собой на пляж антигистаминные средства. Если вас ужалила медуза, ни в коем случае не касайтесь этого места, его нужно промыть соленой водой и обработать соком лимона.
Тем временем, пока кто-то брезгует заходить в море, туристы-"экстремалы" нашли применение мертвым медузам. По мнению некоторых отдыхающих, скользкие морские обитатели – отличное лекарство от артрита. Например, в прибрежном поселке Кирилловка на видео сняли женщину, которая сидела на берегу моря и растирала ноги кусочками тела медузы. Однако, такой способ лечения, по ее мнению, подойдет не всем - сначала нужно проверить, не вызовет ли медуза аллергии.
Напомним, в прошлом году в оккупированном Севастополе в Черном море после сильного шторма часть набережной также покрылась слоем мертвых медуз-аурелий.
Теги: Донбасс, Азовское море, Бердянск, отдых, Керченский пролив, медуза, пляж, ЧП, Нашествие, туристы
- Побережье Азовского моря уже принимает отдыхающих
- На пляжах наводится последний лоск
- Отдыхающие натерпелись страху: в море сломался водный велосипед
- Мариупольских детей на пляж будут возить специальные автобусы и троллейбусы
- На Азовском море неожиданно долгий бархатный сезон
- На мариупольских пляжах наплыв отдыхающих
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО15:01
- Члены НВФ открыли огонь по позициям ВСУ: погибли четверо украинских военных14:22
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было13:59
- Ситуация на КПП ОРДО: «В сторону Гнутово мало машин, большие очереди на Каргиле и Майорске»13:40
- "Черная метка" Пушилина: инсайд разведки12:58
- В Горловке во время обстрела поврежден жилой сектор12:21
- Человек Путина объявил "войну" Суркову: Донбасс ждет новое испытание11:31
- Проверьте наличие прививок: школьников из Донецкой и Луганской областей могут не пустить в школу11:13
- Члены НВФ продолжают нарушать перемирие: ранен боец ВСУ10:29
- На Донбассе подорвался боец ВСУ: оккупанты РФ пошли в наступление, "уничтожив" перемирие10:11
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО15:01
- Нашествие медуз на Азове: эксперты пояснили, стоит ли бояться. ВИДЕО 14:43
- В историческом музее Днепра приняли на роботу кота14:30
- Члены НВФ открыли огонь по позициям ВСУ: погибли четверо украинских военных14:22
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было13:59
- Ситуация на КПП ОРДО: «В сторону Гнутово мало машин, большие очереди на Каргиле и Майорске»13:40
- В Украине ввели новые правила маркировки продуктов: главные изменения 13:21
- "Черная метка" Пушилина: инсайд разведки12:58
- Под Харьковом нашли лошадь с привязанной к ней мертвой 9-классницей12:42
- В Горловке во время обстрела поврежден жилой сектор12:21
- Арбуз: польза для здоровья, правила выбора и рецепты вкусных блюд11:49
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Названы сладости, которые можно употреблять при похудении17:13
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар21:52
- Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики22:10
- Названы болезни, при которых нельзя купаться в водоемах21:20
- Названы самые опасные для здоровья морепродукты20:00
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- В Кирилловке на пляже расстреляли человека: преступники забаррикадировались, много раненых
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар
- Эти знаки Зодиака август поставит перед сложным выбором
- Июнь покажется карамелькой: когда в Украину вернется адская жара
- Скорые свозят раненых: на украинском курорте произошла трагедия
- Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры
- "Без слез невозможно смотреть": Зеленский поразил украинцев новым видео
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры