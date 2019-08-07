Матиос под угрозой, у Зеленского проговорились о ликвидации: «Мы справимся»

07.08.2019 14:49

В Украине не исключают, что военную прокуратуру могут полностью ликвидировать из-за ненадобности. Но к каким это приведет последствиям пока непонятно. Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает на должность Генпрокурора Руслана Рябошапку

Так, в Украине грядут кардинальные изменения в прокуратуре. В частности, заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом. По его словам, военный прокурор Украины Анатолий Матиос хочет создать целую военную вертикаль в стране, которая будет включать в себя военную юстицию и суды.

Но сам Рябошапка заявил, что не видит в этом необходимости, как и в самой военной прокуратуре. При этом он отметил, что главная задача, которая стоит перед государством — это полностью реформировать уже имеющуюся прокуратуру и перенаправить ее работу на защиту прав и свобод граждан страны, а не на «крышевание бизнеса».

Руслан Рябошапко также отметил, что все готовы к сильному сопротивлению действующих прокуроров к изменениям. Но он надеется, что добиться положительных сдвигов все же выйдет. Он пояснил, что планируются изменения в работе офиса генпрокурора и обновления всех органов прокуратуры, в частности, областных и местных. Также будет создан механизм селекции отбора новых прокуроров.

«Процесс будет очень тяжелый и это именно тот сектор, где мы ожидаем очень большое сопротивление. Но думаю, что мы справимся с этим», — добавил заместитель главы ОП.

Новая власть надеется, что должности займут те люди, которые еще не имеют опыта работы в прокуратуре.

Ранее, Владимир Зеленський отметил, что рассматривает Руслана Рябошапку на должность Гепрокурора страны. При этом сам кандидат отметил, что он не будет чувствовать дискомфорта в случае назначения его на эту должность.

«Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности генерального прокурора, если этот факт будет. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять дискомфорт с тем, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте. Такого нет», — заявил Руслан Рябошапко.

Источник: https://politeka.net