Ветеранам удалось согласовать с властями марш защитников

14.08.2019 13:20

По информации корреспондентов ТСН, 24 августа, в День независимости Украины, марш ветеранов и шествие, которое организовали власти, пересекаться не будут, передает replyua.net.

В частности, известно, что представителям Офиса президента и организаторам Марша защитников Украины удалось достигнуть компромиссного решения. Таким образом, в 9:30 начнутся государственные мероприятия: после минуты молчания на Майдане будут бить колокола в память о героях Небесной сотни. После этого по Крещатику пройдет шествие, в котором примет участие президент.



А вот Марш Защитников ветеранов стартует в 11:00 от красного корпуса университета Шевченко. Он будет двигаться на Майдан, а затем - к Михайловскому монастырю, где состоится молебен по погибшим в войне.



Как уже сообщалось, 9 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что парада на День независимости не будет, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Спустя некоторое время глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что вместо парада на День независимости в этом году организуют Шествие достоинства.