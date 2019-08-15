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Лучшие модели смартфонов Samsung в разных ценовых сегментах
В сегменте мобильных устройств давно определились основные игроки рынка – это небезызвестная корпорация с «яблоком», китайские производители вроде Xiaomi и очень популярный бренд Samsung. О последнем поговорим подробнее.
У южнокорейского производителя, который открыто соперничает с Apple за первое место на рынке мобильных устройств, есть свои преимущества – например, широкий ассортимент устройств под разные требования и бюджеты. Какие смартфоны Samsung можно назвать лучшими в своих ценовых группах?
Недорогие устройства
Сразу отметим, что даже те модели смартфонов, которые официально выходят из продаж, все равно заслуживают внимания – те же Galaxy J5 или Galaxy J7. Они недорогие и достаточно функциональные для решения базовых задач пользователя.
Альтернативой серии «J» в данный момент считаются модели М10 и М20. Несмотря на то, что позиционируются эти гаджеты, как «недорогие», у них есть все для комфортной эксплуатации. Главное преимущество этих смартфонов – их стоимость, учитывая ценовую политику южнокорейского производителя.
У Galaxy M20 большой экран Infinity-V с разрешением Full HD+, мощный процессор Exynos 7904 (за графику отвечает Mali-G71) и достаточный объем оперативной памяти (до 4 Гб). Обе камеры на матрицах Sony – очень хорошие для этого ценового сегмента.
Сегмент выше среднего
Здесь первое место можно отдать Galaxy A70. Отличный аккумулятор более чем на 4000 мАч, экран Super AMOLED и рекордный показатель качества изображения (402 ppi).
За скорость работы и обработку графики отвечают Qualcomm Snapdragon 710 и Adreno 616. У фронтальной камеры в распоряжении 24 мегапикселя и HDR, что позволяет снимать фото на уровне топовых устройств.
Однако при всех своих преимуществах Galaxy A70 имеет и небольшой минус – это стоимость, которая минимум в два раза выше, чем у бюджетных смартфонов.
Флагман
Следующий в списке – это флагман. Речь о Galaxy S10 Plus. Стоит он дороже моделей среднего сегмента, причем существенно, но взамен предлагает лучшее, что есть в данный момент на рынке.
12 Гб ОЗУ для решения буквально любых задач на телефоне, Dynamic AMOLED, съемка 4К видео, процессор Exynos 9820, крутая камера и топовая селфи-камера. Терабайт внутренней памяти и целый набор инновационных функций – вы платите действительно за оснащение, а не редизайн.
Источник: foxtrot.com.ua
Теги: Донбасс, мобильный телефон, Samsung, смартфон
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