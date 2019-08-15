Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

СМИ: Венедиктов привез Зеленскому секретное послание от Путина

15.08.2019 16:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СМИ: Венедиктов привез Зеленскому секретное послание от Путина

Главред российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в ходе своего посещения Киева мог передать команде президента Украины Владимира Зеленского некое секретное послание, которое касается прекращения военных действий на Донбассе. Как передает replyua.net, об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники. 

Отмечается, что «на сегодняшний день единственным камнем преткновения для обоих сторон является вопрос предоставления Донбассу особого статуса». 

«Очень необходимы такие каналы, чтобы сдвинуть мирный процесс с мертвой точки. В связи с этим Венедиктов привез в Украину неформальное послание от Путина о границах возможного компромисса по урегулированию конфликта на Донбассе. На что Москва может пойти в переговорах, а на что нет. Думаю, что единственный камень преткновения – это особый статус. Как отреагировали у Зеленского, я не знаю, но там тоже хотят добиться мира на Донбассе», – уточнил источник.

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, Путин, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх