СМИ: Венедиктов привез Зеленскому секретное послание от Путина

15.08.2019 16:48

Главред российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в ходе своего посещения Киева мог передать команде президента Украины Владимира Зеленского некое секретное послание, которое касается прекращения военных действий на Донбассе. Как передает replyua.net, об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники.



Отмечается, что «на сегодняшний день единственным камнем преткновения для обоих сторон является вопрос предоставления Донбассу особого статуса».



«Очень необходимы такие каналы, чтобы сдвинуть мирный процесс с мертвой точки. В связи с этим Венедиктов привез в Украину неформальное послание от Путина о границах возможного компромисса по урегулированию конфликта на Донбассе. На что Москва может пойти в переговорах, а на что нет. Думаю, что единственный камень преткновения – это особый статус. Как отреагировали у Зеленского, я не знаю, но там тоже хотят добиться мира на Донбассе», – уточнил источник.

Источник: https://replyua.net