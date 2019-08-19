Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Истерика случилась у жены премьера по дороге к Зеленскому: «Пустите!»

19.08.2019 12:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Истерика случилась у жены премьера по дороге к Зеленскому: «Пустите!»

Визит в Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяхуначался со скандала, причем еще в израильском аэропорту

Жена премьера Сара Нетаньяху, сопровождающая своего супруга во время визита, отчитала командира лайнера за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке в самолет.  Об этом сообщают Вести Израиля.

Согласно сообщению, Сара Нетаньяху в гневе вскочила со своего кресла и направилась к кабине пилотов. Однако в кабину ее не пустили, что еще более разозлило супругу премьера. В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту — за 45 минут до посадки в Киеве.

При этом отмечается, что на самом деле командир корабля приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала, что и привело к инциденту. Во второй раз имя супруги премьера прозвучало «акцентированно»: «Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита».

В канцелярии главы правительства отрицают, что именно телохранители Нетаньяху пресекли «прорыв» супруги премьера в кабину пилотов. Там также добавили, что речь идет о недоразумении, которое было немедленно исчерпано, далее полет проходил в рутинном режиме.

В авиакомпании «Эль-Аль» в ответ заявили, что «чета Нетаньяху постоянно пользуются услугами авиакомпании во время визитов». «Мы были рады принять на борту нашего самолета премьер-министра и его супругу во время полета в Киев», — говорится в официальном заявлении.

 Источник: https://politeka.net 

 



Теги: Украина, Донбасс, премьер-министр, визит, Израиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх