Истерика случилась у жены премьера по дороге к Зеленскому: «Пустите!»

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Визит в Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяхуначался со скандала, причем еще в израильском аэропорту
Жена премьера Сара Нетаньяху, сопровождающая своего супруга во время визита, отчитала командира лайнера за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке в самолет. Об этом сообщают Вести Израиля.
Согласно сообщению, Сара Нетаньяху в гневе вскочила со своего кресла и направилась к кабине пилотов. Однако в кабину ее не пустили, что еще более разозлило супругу премьера. В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту — за 45 минут до посадки в Киеве.
При этом отмечается, что на самом деле командир корабля приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала, что и привело к инциденту. Во второй раз имя супруги премьера прозвучало «акцентированно»: «Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита».
В канцелярии главы правительства отрицают, что именно телохранители Нетаньяху пресекли «прорыв» супруги премьера в кабину пилотов. Там также добавили, что речь идет о недоразумении, которое было немедленно исчерпано, далее полет проходил в рутинном режиме.
В авиакомпании «Эль-Аль» в ответ заявили, что «чета Нетаньяху постоянно пользуются услугами авиакомпании во время визитов». «Мы были рады принять на борту нашего самолета премьер-министра и его супругу во время полета в Киев», — говорится в официальном заявлении.
Теги: Украина, Донбасс, премьер-министр, визит, Израиль
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