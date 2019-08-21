Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Пробили стены толщиной в Великую Китайскую стену»: Коболев пообещал удивить украинцев ценами на газ зимой

21.08.2019 10:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Пробили стены толщиной в Великую Китайскую стену»: Коболев пообещал удивить украинцев ценами на газ зимой

Цена на газ зимой, которую нужно будет платить украинцам, будет приемлемой. Как передает replyua.net, такое обещание озвучили в «Нафтогазе». В том числе, со слов главы правления компании Андрея Коболева, в отопительный сезон потребность в газе начинает существенно расти, соответственно, он как правило дорожает, однако из этой ситуации выход есть.

«Начиная с мая этого года бытовые потребители Украины в своих платежках видят преимущества рыночных цен на газ. Именно благодаря тому, что цена определяется рынком, голубое топливо для украинцев подешевело уже на 25% от зимнего уровня. А на сегодняшний день цены ниже, чем были год назад», – напомнил он, добавив, что с приходом холодов газ, как правило, начинает дорожать.

«Как же поступить, чтобы не платить больше? Нам удалось пробить бюрократические стены толщиной в Великую Китайскую стену, поэтому мы готовы уже завтра предложить вам новое решение», – сказал глава Нафтогаза.



Теги: Донбасс, цена, зима, газ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх