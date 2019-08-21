Тарифы на электричество снизятся – Кабмин принял решение

21.08.2019 19:40

На состоявшемся сегодня, 21 августа, заседании Кабинета министров было внесено изменение в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, дающее возможность снизить стоимость электроэнергии.

Как передает replyua.net, об этом заявил представитель главы государства в правительстве Андрей Герус. «Проект решения… решение по ПСО, которое позволит снизить стоимость э/э на 21 коп/кВт-ч для всех конечных потребителей, небытовых: бюджетных учреждений, школ, больниц, детских садов, а также для малых средних, крупных предприятий», - отметил чиновник.



Вместе с тем, он пояснил, что отныне компания «Укргидроэнерго» обязана продавать по специальным обязательствам до 35% своей электрической энергии, в то время, как прежде это обязательство было равно 20%.