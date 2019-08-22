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«Хожу на работу пешком и живу в отеле»: Парубий набросился на Зеленского
Во время выступления на международном форуме VIA Carpatia 2019 спикер Верховной Рады Андрей Парубий набросился на президента Владимира Зеленского. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в соцсети рассказала служащая администрации Владимира Зеленского Инна Битюк.
По её словам, Парубий жутко возмущался тем фактом, что новый президент живёт в большом доме в Мариинском парке, а также ездит на Банковую в роскошном кортеже. Парубий при этом пожаловался, что вынужден уже несколько лет проживать в отеле «Киев». Также председатель Верховной Рады подчеркнул, что начал жить в гостинице ещё в 2014 году, и последние 5 лет ходит на работу исключительно пешком. Также Парубий возмутился, что Зеленский всё время говорит, что он слуга народа, но при этом остается старым лицом политики. Пользователи прокомментировали пост.
«А отель Киев ему кто оплачивает? Из нашего бюджетика оплачивается его «убогое» существование и зарплата крайне низкая…», «А почему ты, Парубий, живешь в гостинице «Киев»? За средства украинцев живешь, еще заглядываешь, как президент добирается?», - пишут подписчики. По словам одного из них, стоимость номера в отеле составляет не менее 2000 гривен в сутки.
Теги: Донбасс, отель, работа, Парубий, Зеленский
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