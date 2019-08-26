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Погода в сентябре 2019 года: прогноз синоптиков и народные приметы
Сентябрь открывает осенний сезон, однако погода все еще может побаловать теплом. Понять, будет ли солнечно или уже пора доставать осенние наряды, помогут точные наблюдения наших предков.
Эксперты сайта dailyhoro.ru представляют вам подборку примет, благодаря которым каждый может предсказать погодные условия на месяц вперед.
Прогнозы синоптиков на сентябрь 2019 года
Синоптики сообщают, что начало осени порадует умеренно теплой погодой, а дожди едва ли станут досаждать жителям Центральной полосы России. Начало месяца пройдет в температурном режиме с 15 до 20 градусов, а ночью не будет подниматься выше 14 градусов. Постепенное понижение температуры будет довольно комфортным, а значит, снижается риск всплеска сезонных заболеваний. Тем не менее метеорологи рекомендуют не надеяться на солнечное тепло и не пренебрегать теплой одеждой. По их мнению, холода стоит ожидать к середине октября, когда температура окончательно понизится и не будет подниматься выше 10 градусов.
Народные приметы о погоде на сентябрь
1 сентября: редкие облака в этот день указывают на сухую, но прохладную погоду.
2 сентября: туман к вечеру — к скорому дождю и снижению температуры.
3 сентября: пасмурное утро — погожий день. Облака вечером закрывают небосвод с севера — к похолоданию.
4 сентября: созвездие Плеяды не просматривается на ночном небе — к раннему выпадению снега.
5 сентября: горох во второй раз принимается цвести, значит, осень будет долгой и теплой.
6 сентября: дождь в этот день сулит погожую и сухую осень, а также раннюю весну и хороший урожай на будущий год.
7 сентября: после обеда дождь зарядил — сырая погода затянется.
8 сентября: сойки собираются в стаи и улетают — к скорому похолоданию.
9 сентября: на иве заметен иней с утра — скоро будут заморозки и первый снег.
10 сентября: орехов в лесу много, но грибов нет — к суровой и малоснежной зиме.
11 сентября: улитки начали прятаться на зимовку и закрывать раковины — к ранним заморозкам.
12 сентября: пчелы перестают летать и начинают запечатывать ульи — зима будет ранней.
13 сентября: вновь распустившиеся одуванчики сулят теплую и продолжительную осень.
14 сентября: в этот день паутины много летает — осень будет холодной, но ближайшие дни будет сохраняться теплая погода.
15 сентября: усиливающийся к вечеру ветер, который меняет направление против часовой стрелки, указывает на скорое похолодание.
16 сентября: теплая зима будет, если на елях много шишек.
17 сентября: дождь прошел и земля быстро впитала влагу — к скорому затяжному ненастью.
18 сентября: выкопанные луковицы с тонкой кожурой — к теплой зиме, с толстой — к морозам.
19 сентября: на березе листья начали желтеть снизу — зима будет теплая, а весна погожая.
20 сентября: ранние морозы придут, если птицы низко летают.
21 сентября: отлет перелетных птиц означает завершение теплого сезона и скорое наступление холодов с заморозками.
22 сентября: осень простоит долгая и теплая, если скворцы не собираются улетать в теплые края.
23 сентября: небо выцвело и кажется бесконечно высоким — к долгой солнечной погоде.
24 сентября: ветреная погода приближается, если чайки беспокойно и шумно летают низко над водой.
25 сентября: непогода придет, если дождик по третьему кругу возвращается.
26 сентября: западный ветер, задувший резкими порывами, — к скорой сырости и холоду.
27 сентября: осень теплая простоит, если журавли при отлете высоко летят и громко курлыкают.
28 сентября: в этот день журавли на крыло встали — через 3 недели будут первые заморозки.
29 сентября: повышенная влажность в доме — к скорым затяжным дождям.
30 сентября: кошка спит, растянувшись, — будет теплая погода, а если в клубок сворачивается — наутро будет ненастье.
Теги: Донбасс, погода, приметы, прогноз погоды
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