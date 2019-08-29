Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»

29.08.2019 19:01

Верховная Рада 9 созыва начала первое пленарное заседание с перепалки между парламентариями.

Заседание началось около 13:20 в четверг, 29 августа.

В сессионном зале зарегистрировались 405 народных депутатов.

Народные депутаты утвердили состав временного президиума первой сессии Верховной Рады IX созыва.

За принятие соответствующего решения проголосовали 390 народных депутатов.

В состав временного президиума вошли Дмитрий Разумков как председатель подготовительной депутатской группы, Руслан Стефанчук (оба от партии «Слуга народа»), Юлий Иоффе (от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»), Андрей Кожемякин (ВО «Батькивщина»), Михаил Забродский ( «Европейская солидарность») и Ярослав Железняк ( «Голос»).

Временный президиум прекращает свою деятельность после избрания председателя Верховной Рады.

Выбрав президиум Рада перешла к принятию повестки дня, здесь и возник небольшой конфликт.

Так, часть депутатов среди которых и Нестор Шуфрич начала жаловаться, что не получили экземпляры повестки дня. При этом Разумков обратился в аппарат Верховной Рады с просьбой уладить этот момент и призвал нардепов продолжить работу.

«Нестор Ивановач, сейчас вам предоставят повестку дня. Надеюсь вы помните, вчера за него вы голосовали. Я уверен, что вы сможете предоставить эту информацию своим коллегам », — заявил Разумков.

Шуфрич продолжил возмущаться и во время голосования. Пропры это порядок денник было принято. «За» проголосовали 306 депутатов.

Поведение Шуфрича возмутило украинцев, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии в сети.

Источник : https://politeka.net



