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Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
Верховная Рада 9 созыва начала первое пленарное заседание с перепалки между парламентариями.
Заседание началось около 13:20 в четверг, 29 августа.
В сессионном зале зарегистрировались 405 народных депутатов.
Народные депутаты утвердили состав временного президиума первой сессии Верховной Рады IX созыва.
В состав временного президиума вошли Дмитрий Разумков как председатель подготовительной депутатской группы, Руслан Стефанчук (оба от партии «Слуга народа»), Юлий Иоффе (от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»), Андрей Кожемякин (ВО «Батькивщина»), Михаил Забродский ( «Европейская солидарность») и Ярослав Железняк ( «Голос»).
Временный президиум прекращает свою деятельность после избрания председателя Верховной Рады.
Выбрав президиум Рада перешла к принятию повестки дня, здесь и возник небольшой конфликт.
Так, часть депутатов среди которых и Нестор Шуфрич начала жаловаться, что не получили экземпляры повестки дня. При этом Разумков обратился в аппарат Верховной Рады с просьбой уладить этот момент и призвал нардепов продолжить работу.
«Нестор Ивановач, сейчас вам предоставят повестку дня. Надеюсь вы помните, вчера за него вы голосовали. Я уверен, что вы сможете предоставить эту информацию своим коллегам », — заявил Разумков.
Шуфрич продолжил возмущаться и во время голосования. Пропры это порядок денник было принято. «За» проголосовали 306 депутатов.
Поведение Шуфрича возмутило украинцев, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии в сети.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, Рада, Шуфрич, заседание
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