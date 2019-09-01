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Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу
Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме, который введен в марте текущего года. Соответствующее постановление № 807 принято на правительственном заседании 14 августа 2019 года, пишет from-ua.
В частности, обновленное Положение о порядке назначения жилищных субсидий определяет механизм использования средств, предусмотренных в госбюджете Минсоцполитики для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме, условия назначения и порядок предоставления гражданам таких жилищных субсидий.
В частности, принято решение передать функцию выплаты жилищной субсидии получателям с центрального уровня на местный. Таким образом, получатели субсидии самостоятельно будут выбирать, куда им будут перечисляться средства государственной помощи. Такой же принцип выплаты предусматривается применить и к порядку предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме.
Если для отопления жилищного помещения (дома) одновременно используется тепловая энергия и/или природный газ, и/или электрическая энергия, социальные нормативы для отопления (теплоснабжения) дома при расчете жилищной субсидии применяются только на одну коммунальную услугу.
Информацию о назначенных жилищных субсидиях внесут структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения в Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.
Комиссия имеет право назначить жилищную субсидию на общую площадь жилья с учетом сверхурочной площади, которая не может превышать более чем на 30% социальную норму жилья, рассчитанную для домохозяйства.
Жилищную субсидию не назначат (в том числе на следующий период), если:
- отапливаемая площадь жилищного помещения превышает 120 кв. м для квартир в многоквартирном дома, 200 кв. м для индивидуальных домов (кроме жилищных помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей, семей, в которых на начало месяца, с которого назначается субсидия, проживают 3 и больше детей, с учетом тех, над которыми установлена опека или попечительство);
- кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из его состава имеет в собственности транспортное средство, подлежащее госрегистрации и с даты выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда). Это не касается транспортных средств полученных безоплатно или приобретенных на льготных условиях через структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения;
- в составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, и при этом по информации ГНС, ПФУ у них вообще отсутствуют доходы, которые учитываются при назначении жилищной субсидии; или начисленный среднемесячный совокупный доход меньше, чем размер МЗП, установленной на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии; и/или они или за них не уплатили ЕСВ в размере не меньше минимального, суммарно в течение 3 месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии;
- кто-либо из состава домохозяйства или член семьи из его состава в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии приобрел или другим законным способом получил право собственности на земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство, строительные материалы, другие товары долгосрочного потребления или оплатил (единовременно) любые услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг) согласно социальной норме жилья на сумму, которая на дату оплаты превышает 50 тыс. грн.;
- структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения получило информацию о наличии просроченной свыше месяца (на дату предоставления такой информации) задолженности по оплате ж-к услуг, расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 20 НМДГ на день обращения за назначением жилищной субсидии;
- гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды или не платит суммы к возврату;
- в составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, которые по данным Единого реестра должников имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше 3 месяцев (кроме лиц, которые алко- или наркозависимые, что подтверждается справкой от врача, лиц, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности), лиц, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей).
Жилищную субсидию рассчитают на всех членов домохозяйства.
Ее по решению комиссии могут назначить в случаях, не предусмотренных соответствующим Положением, и тогда ее будут финансировать за счет средств местных бюджетов.
Субсидию назначат одному из членов домохозяйства, которые зарегистрированы в жилищном помещении (доме). По решению комиссии она может назначаться одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в жилищном помещении (доме), но фактически проживают на основании договора найма (аренды) жилья. По решению комиссии жилищная субсидия может назначаться одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в жилищном помещении (доме), но фактически проживают без заключенного договора аренды жилья, если они внутренне перемещенные лица.
Субсидию не назначат одновременно по зарегистрированному месту жительства лица и по месту его фактического проживания.
Во время назначения субсидии учтут следующие доходы: зарплата после уплаты НДФЛ; пенсия; стипендия; соцвыплаты, которые назначаются структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения; пособие по безработице, другие страховые выплаты, которые назначаются фондами социального страхования; денежные переводы, полученные из-за границы; прочие доходы.
Соответствующие изменения вводятся с 1 октября 2019 года.
Теги: Донбасс, льгота, субсидия, назначение, украинец
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