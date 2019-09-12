Средняя зарплата увеличится, но не все так просто: сколько получат украинцы в 2020 году

12.09.2019 20:02

В последние время наблюдается рост средней заработной платы в Украине приблизительно на 20% ежегодно. Таким образом, вскоре размер средней заработной платы может составить 12 800, но чем это чревато?

На увеличение зарплаты в 2020 году может оказать влияние обещание повышения минимальной заработной платы. Кроме того, есть тенденция роста зарплаты в декабре. Он обусловлен различными выплатами, премиями и прочим. Но в январе уровень зарплаты резко снижается.

Чтобы сделать этот переход более мягким, повышается минимальная заработная плата (в данный момент составляет 4723 грн).

Следует учитывать и тот факт, что из зарплаты взымают налоги.

Источник: http://kr24.com.ua