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Средняя зарплата увеличится, но не все так просто: сколько получат украинцы в 2020 году
12.09.2019 20:02
В последние время наблюдается рост средней заработной платы в Украине приблизительно на 20% ежегодно. Таким образом, вскоре размер средней заработной платы может составить 12 800, но чем это чревато?
На увеличение зарплаты в 2020 году может оказать влияние обещание повышения минимальной заработной платы. Кроме того, есть тенденция роста зарплаты в декабре. Он обусловлен различными выплатами, премиями и прочим. Но в январе уровень зарплаты резко снижается.
Чтобы сделать этот переход более мягким, повышается минимальная заработная плата (в данный момент составляет 4723 грн).
Следует учитывать и тот факт, что из зарплаты взымают налоги.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, зарплата, повышение
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