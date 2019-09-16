НБУ назвал основные признаки фальшивых банкнот 500 гривен (ВИДЕО)

16.09.2019 14:00

Национальный банк Украины дал разъяснение, как отличить поддельные банкноты номиналом 500 грн от настоящих. Об этом говорится в видео, обнародованном на канале НБУ в Youtube, сообщает РБК-Украина.

Как отметил Виталий Ковтонюк, главный специалист департамента денежного обращения НБУ, поддельные банкноты поступают в кассы торговых сетей, АЗС, метрополитенов.

По данным НБУ, фальшивые банкноты опасны тем, что в них подделаны элементы защиты, которые проверяются кассирами с помощью ультрафиолетовых детекторов.

"Но настоящие банкноты имеют достаточно элементов защиты, которые позволяют проверить их подлинность без применения специального оборудования", - сказал Ковтонюк.

Главный специалист департамента денежного обращения НБУ сообщил, что поддельные банкноты можно отличить на ощупь, поскольку они склеены из двух листов. Кроме того, у фальшивых банкнот менее четкие изображения. Также банкноты можно отличить при взгляде под укглом.