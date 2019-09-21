Украинский синоптик подробно рассказал о погоде в октябре

21.09.2019 17:49

В октябре в Украине наступит классическая осень. Такой прогноз «ФАКТАМ» озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, погода будет разной во всех регионах страны.

В южной части сохранится тепло, температура днем будет достигать отметки плюс 22 градуса. Вместе с тем, на севере столбики термометров будут колебаться в пределах всего 5—7 выше нуля.

По словам синоптика, октябрь будет богат на осадки. Дни дождливой погоды будут чередоваться с сухими, солнечными, но не жаркими днями.

Он также прогнозирует, что и последний месяц осени будет холодным. Первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей могут прийти уже 7 и 8 ноября. После кратковременного прояснения осадки снова вернутся уже в виде мокрого снега. После 15 ноября придет похолодание, вплоть до ночных заморозков.

Источник: https://from-ua.com