Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Вымогал деньги: в Днепре пятиклассник "заминировал" школу

27.09.2019 19:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вымогал деньги: в Днепре пятиклассник "заминировал" школу

В Днепре полицейские установили пятиклассника, который сообщил о минировании школы и требовал деньги. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, 26 сентября около 14:00 копам сообщили о минировании класса информатики одной из школ города. Кроме этого, детский голос добавил, что за 5 тысяч гривен он заберет динамит.

Взрывотехники и кинологи обследовали здание школы и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных предметов там не обнаружили. Из школы эвакуировали более 700 учеников и учителей. Позже копы выяснили, что минировании школы сообщил ученик 5-го класса. С какой целью звонил в полицию, ребенок объяснить не смог.

"На родителей 10-летнего ребенка был составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей)", – рассказали в полиции.

Теперь за ложное сообщение о минировании школы родители мальчика заплатят штраф.

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, деньги, школа, Днепр
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх