Вымогал деньги: в Днепре пятиклассник "заминировал" школу

27.09.2019 19:39

В Днепре полицейские установили пятиклассника, который сообщил о минировании школы и требовал деньги. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, 26 сентября около 14:00 копам сообщили о минировании класса информатики одной из школ города. Кроме этого, детский голос добавил, что за 5 тысяч гривен он заберет динамит.

Взрывотехники и кинологи обследовали здание школы и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных предметов там не обнаружили. Из школы эвакуировали более 700 учеников и учителей. Позже копы выяснили, что минировании школы сообщил ученик 5-го класса. С какой целью звонил в полицию, ребенок объяснить не смог.

"На родителей 10-летнего ребенка был составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей)", – рассказали в полиции.

Теперь за ложное сообщение о минировании школы родители мальчика заплатят штраф.

Источник: https://www.segodnya.ua