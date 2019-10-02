Стоять в очереди за биометрическим паспортом больше не понадобится

02.10.2019 20:00

Миграционная служба начала использовать чат-бота в Viber. Он сможет записать пользователя в терминал и стоять вместо него в очереди.

Чтобы воспользоваться им, необходимо получит QR-код в ГМС и отсканировать его в Viber.

Так, пользователь получит информацию о своем продвижении в очереди.

Пока бот работает в тестовом режиме только в Киеве, но вскоре эта услуга появится на всей территории страны.

Источник: http://kr24.com.ua