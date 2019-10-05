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У Зеленского рассказали, когда оккупанты уйдут с Донбасса: «Об этом должны знать все»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко озвучил условия для разведения сил на Донбассе,
По словам Пристайко, отвод войск происходит на 8 день после того, как 7 дней до этого соблюдался режим тишины.
«Все должны знать о том, что договоренность, также достигнутая лидерами на одном из саммитов ранее была о том, что отвод происходит на 8 день после того, как 7 дней до этого была тишина в конкретной точке. Идея в том, чтобы вдоль всей границы отвести настолько, чтобы снайперы не могли стрелять друг в друга, а тяжелое вооружение отводилось следующими шагами еще дальше и дальше», — заявил Пристайко.
Министр отметил, что информацию о наличии нарушения режима тишины в конкретной точке должна зафиксировать ОБСЕ.
«Если СММ ОБСЕ говорит, что семь дней никто в конкретной точке не стреляет, тогда мы разводим. Если СММ ОБСЕ говорит, что стреляли, тогда мы не разводим», — сказал Пристайко.
«Как раз в этом идея, что украинские войска смогут вернуться», — отметил Пристайко.
Источник : https://politeka.net/
Теги: Донбасс, оккупанты, Зеленский
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