У Зеленского рассказали, когда оккупанты уйдут с Донбасса: «Об этом должны знать все»

05.10.2019 11:08

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко озвучил условия для разведения сил на Донбассе,

Об этом он рассказал в эфире «Свободы слова с Савиком Шустером», передает Politeka . (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца)

По словам Пристайко, отвод войск происходит на 8 день после того, как 7 дней до этого соблюдался режим тишины.

«Все должны знать о том, что договоренность, также достигнутая лидерами на одном из саммитов ранее была о том, что отвод происходит на 8 день после того, как 7 дней до этого была тишина в конкретной точке. Идея в том, чтобы вдоль всей границы отвести настолько, чтобы снайперы не могли стрелять друг в друга, а тяжелое вооружение отводилось следующими шагами еще дальше и дальше», — заявил Пристайко.

Министр отметил, что информацию о наличии нарушения режима тишины в конкретной точке должна зафиксировать ОБСЕ.

«Если СММ ОБСЕ говорит, что семь дней никто в конкретной точке не стреляет, тогда мы разводим. Если СММ ОБСЕ говорит, что стреляли, тогда мы не разводим», — сказал Пристайко.

Он также подчеркнул, что Украина не будет разбирать фортификационные сооружения.

«Как раз в этом идея, что украинские войска смогут вернуться», — отметил Пристайко.

Источник : https://politeka.net/